Yunan Savunma Bakanı: 'Takas önerisi' konusunda haklı çıkıyorum

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin serbest bırakılması karşılığında 15 Temmuz sonrası kaçan askerin iadesini istemesine ilişkin olarak "Yunan askerlerinin rehine tutulduklarını söylediğimde, bir kez daha saldırıya uğramış ve alay konusu olmuştum. Maalesef ‘takas önerisi’ konusunda haklı çıkıyorum" dedi.

NTV'deki "Siyasi İşler Özel" programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklu iki Yunan askeri ile darbe teşebbüsünün ardından askeri helikopterle Yunanistan’a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunan 8 Türk askeri hakkındaki sözlerini Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos sosyal medya hesabından yorumladı.

Bakan Kammenos, yaklaşık iki ay önce Meriç'teki Türk-Yunan sınırında devriye gezerken Türkiye topraklarına geçince tutuklanan iki Yunan askeri için “rehine” tabirini kullanmakla haklı çıktığını söylerken, "Yunan askerlerinin rehine tutulduklarını söylediğimde, bir kez daha saldırıya uğramış ve alay konusu olmuştum. Maalesef ‘takas önerisi’ konusunda haklı çıkıyorum.” dedi.

Bakan Kammenos yaptığı paylaşımda "Yunanistan, halkların yararına olan barış içerisinde yaşam istiyor, çaresi rehinelerin derhal serbest bırakılması" yorumunda bulundu.

"Yunanistan hazırlıklı olmalı"

Ayrıca Yunanistan anamuhalefet partisi Nea Dimokratia (Yeni Demokrasi) Partisi “Türkiye artık Yunanistan gibi bir hukuk devletinde yargının bağımsızlığının ne anlama geldiğinin artık farkına varmalı” ifadelerine yer verilen açıklamada Başbakan Aleksis Tsipras için ise “Başbakan da hükümetiyle birlikte milli meseleleri affedilemez özensizlik ve yüzeysellikle ele alışlarının doğurabileceği sonuçları iyi hesaplasın” ifadeleriyle eleştirildi.

ND Partisi Dışişleri Sorumlusu ve milletvekili Yorgos Kumuçakos da Realnews gazetesine verdiği demeçte “Türkiye’nin yarattığı bu şartlarda hiç kimse bir insan hatasının veya yanlış değerlendirmelerin bir olaya yol açacağını ihtimal dışı sayamaz” dedi. Azınlıkça’nın aktardığına göre Kumuçakos Türkiye’nin stratejisiyle içe yönelik iletişim politikalarıyla değil hedefli, etkin eylemler ve somut diplomasiyle mücadele edilebileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin erken seçime gidecek olması hakkında ise “Sözlü gerginlik ve tahriklerin yaşanması muhtemeldir. Yunanistan hazırlıklı olmalı. Durumu sürekli değerlendirmeli ve gerektiğinde soğukkanlılık ve kararlılıkla tepki vermeli” yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel" programında şöyle konuşmuştu:

“Bizden Yunan Askerleriyle ilgili verilmesini istediler. Biz de kendilerine dedik ki talep ediyorsanız önce bizim devletimize darbe yapan FETÖ'cüler var onlar da asker onların bize verilmesi lazım. Onlar bize verilirse biz de bunları şu anda masaya yatırırız dedik. Sınır ihlali yapanlara geçmişte bizim askerlerimize bir keresinde bir askerimiz sınır ihlali yaptı 6 ay mahkumiyet verdiler. Aynı durumla karşı karşıya kalmayız. Dolayısıyla sınır ihlalinin kaldırılması için bunlarla ilgili gündemi getirebilmek için siz devletimize darbe yapan kişileri bize iade edeceksiniz. Biz de bunun üzerine yargıda gerekli adımları atarız. Varna'da bu işi böyle kapattık. Fakat Yunanistan çok farklı bir konumda bulunuyor. Şu anda FETÖ'cülerden Avrupa'ya kaçanların ilk durak yeri Yunanistan oldu. Kaçanlar buradan Yunanistan'a uğruyorlar. Oradan sonra Avrupa'nın değişik yerlerine dağılıyorlar.”