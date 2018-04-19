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Dünya

Yunan Savunma Bakanı: Ege'de 1974'ten günümüze ilan edilmemiş bir savaş var

"Türkler benimle çıldırmış durumda, kendilerine iyi seçimler dilerim”

19 Nisan 2018 15:52

Yunanistan Milli Savunma Bakanı ve ANEL Partisi Genel Başkanı Panos Kammenos  basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk yetkililerin kendisiyle ilgili açıklamaları sorulan  Kammenos “Türkler benimle çıldırmış durumda, kendilerine iyi seçimler dilerim” yanıtını verdi.

Kammenos,  Ege’de 1974’ten günümüze ilan edilmemiş bir savaşın olduğunu söyledi. 

Yunanistan Milli Savunma Bakanı açıklamalarının devamında ise “Biz uluslararası hukuka ve kendi egemenliğimize saygı göstererek bizim hava sahamıza giren her şeyi engelliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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