Yunan Savunma Bakanı: Ege'de 1974'ten günümüze ilan edilmemiş bir savaş var

Yunanistan Milli Savunma Bakanı ve ANEL Partisi Genel Başkanı Panos Kammenos basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk yetkililerin kendisiyle ilgili açıklamaları sorulan Kammenos “Türkler benimle çıldırmış durumda, kendilerine iyi seçimler dilerim” yanıtını verdi.

Kammenos, Ege’de 1974’ten günümüze ilan edilmemiş bir savaşın olduğunu söyledi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı açıklamalarının devamında ise “Biz uluslararası hukuka ve kendi egemenliğimize saygı göstererek bizim hava sahamıza giren her şeyi engelliyoruz” ifadelerini kullandı.