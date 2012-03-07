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Dünya

Yunan şarkıcı Dalaras'ın kafasına yoğurt kâsesi attılar

Yorgo Dalaras konserinde daha ilk şarkısını bile tamamlamadan seyircilerin sert tepkisi ve saldırılarıyla karşılaştı.

07 Mart 2012 10:05

 

 
T24 - Türkiye’de de konserler veren Yunanistan’ın ünlü ses sanatçısı Yorgo Dalaras, hem 130 milyar Euro’luk İkinci Kurtarma Paketi’nden yana açıklamaları, hem de eşi Anna Dalaras’ın Pasok milletvekili olmasının bedelini ağır ödedi.
 
Girişin ücretsiz olduğu “Halk ile Dayanışma Konserleri” çerçevesinde Atina’nın varoş semti İlion’daki bir kapalı spor salonunda sahneye çıkan Dalaras, daha ilk şarkısını bile tamamlamadan seyircilerin sert tepkisi ve saldırılarıyla karşılaştı. 
 
Seyircilerin bazıları “Hain” diye bağırarak sahneye yoğurt kaseleri, pet şişeler ve plastik iskemleler fırlatmaya başladı. Yoğurt kaselerinden biri sanatçının üzerine isabet etti. Dalaras buna rağmen şarkısını okumaya devam etti. İlk şarkısı bittiğinde de “Beğenenler kadar beğenmeyenler de hoşgeldi” dedi.
 

Paketi desteklemişti

 
Sanatçıya saldırılar konser boyunca sürdü. Bazı seyirciler Dalaras’ın üzerine yürümek için sahneye çıktı, ancak güvenlik güçleri tarafından engellendi. Solcu bir geçmişi olan ve daha çok siyasi içerikli şarkılarla üne kavuşan Dalaras, “Aksi halde felaket olur” diyerek İkinci Kurtarma Paketi’ni desteklemişti. Sanatçının eşi Anna Dalaras ise 2009-1011 yılları arasında Yorgo Papandreu kabinesinde Çalışma Bakan Yardımcısı idi.

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