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Deutsche Welle

Yunan Sahil Güvenlik: Uyuşturucu ihbarı aldık

Yunanistan Sahil Güvenliği, Rodos açıklarında hedef alınan Türk gemisinin uyuşturucu taşıdığından şüphelenildiği için aranmak istendiğini, gemi durmadığı için ateş açıldığını belirtti. Dışişleri sert tepki gösterdi.

03 Temmuz 2017 23:59

Yunan Sahil Güvenliği'nden bir sözcü Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Türk yük gemisinin uyuşturucu taşıdığına dair kendilerine bilgi geldiğini, gemiyi durdurarak kontrol etmek istediklerini belirtti. Geminin durmaması üzerine önce havaya uyarı ateşi açıldığını söyleyen sözcü, kaptanın yoluna devam etmesi üzerine ise doğrudan geminin hedef alındığını kaydetti.

Türk bandıralı "M/V ACT" isimli kuru yük gemisine Yunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açılmış, toplam 16 merminin isabet ettiği gemi, Türk karasularına geçmişti. Geminin kaptanı Türk basınına yaptığı açıklamada gemiye 16 merminin isabet ettiğini söylemişti.

İskenderun'dan yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı'na götürdüğü belirtilen 88 metre uzunluk, 14 metre genişliğindeki kuru yük gemisinin, durdurulmak istendiği sırada Yunanistan'ın Rodos Adası'na 3 mil mesafedeki uluslararası sularda olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Türk Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında, "İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır. Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz'' denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise, '03 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak meydana gelen olay kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/DHA, HT/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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