Yunan Sahil Güvenlik botundan Türk yük gemisine ateş açıldı

İskenderun Limanı'ndan İzmir Limanı'na doğru seyreden Türk bandralı Kuruyaka gemisine Yunan sahil koruma botları tarafından ateş açıldı. Geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan, gemiye 16 merminin isabet ettiğini söyledi. Geminin uyuşturucu taşıdığı ihbarından sonra Yunan sahil güvenliği tarafından durdurulup ateş açıldığı bilgisi alındı. Dışişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı bir açıklama ile "ölçüsüz hareketin kuvvetle kınandığını" ifade etti.

Rodos açıklarında meydana gelen olayda Kaptan Kalkavan 'taciz' edildiklerini öne sürerek "Tüm memlekete geçmiş olsun. Rodos açıklarından geçerken ülkeye gelmek üzere, sahil koruma yanımıza gelerek kendilerini derhal Rodos limanına çekilmesini talep ettiler gemimizin. Sebebini sorduk, kontrol dediler. Biz bunu kabul etmedik. Bizi takip ve taciz ettiler. Bizim durmamızı söylediler. Şu anda 16 delik gemide görülüyor. Geminin su alma olayı yok. Büyük tehlike atlattık" dedi.

Kaptan: Bunlar iyice şımardılar!..

Kaptan Kalkavan, Yunanistan tarafından son aylarda 'taciz'lerin arttığını belirterek "Bize yapılan bu hareket iyi değil, bunlar iyice şımardılar, aldılar başlarını gidiyorlar. 6 kilometre açıktaydık. Devamlı seyir yapılan bir hattı. Rodos sahile daha yakın olan gemi vardı, ona herhangi bir tehditte bulunmadan doğrudan bizi gözüne kestirdiler" şekline konuştu.

Saldırı sonrası yaralanan olmadığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de yaralı olmadığı bilgisini doğruladı.

Türk Sahil Güvenlik botları olay yerinde

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olayın ardından yaptığı açıklamada ''03 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak meydana gelen olay kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yunan makamları: Uyuşturucu ihbarı aldık; Türkiye haberdar edildi

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Yunan Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan bir kişinin Rodos Limanı Müdürlüğü’nü arayarak Türk gemisi M/V ACT’nin uyuşturucu taşıdığına ilişkin telefon ihbarı yaptığı ve bunun üzerine harekete geçildiği aktarıldı.

Açıklamada, M/V ACT adlı gemi Rodos adasının 3.5 mil kuzeybatısında Yunan karasuları içinde seyrederken, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin geminin yükünün denetlenmesi için kaptandan geminin rotasını Rodos’un Trianton limanına çevirmesini talep ettiği belirtildi.

“Kaptan, emirlere ve sesli sinyal uyarılarına riayet etmeyince uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada, “Gemi yine de durmadı ve Türk karasularına doğru ilerledi. Yunan Sahil Güvenliği, Yunan karasuları sınırına kadar gemiyi takip etti. Konuyla ilgili olarak Türk makamları haberdar edildi” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin Türk bayraklı bir gemiye ateş açmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İskenderun limanından İzmit limanına hareket halindeki Türk bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisine Rodos adası açıklarında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığı öğrenilmiştir.

"İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır.

"Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz."

Deniz hukukuna göre ateş açılamıyor

Diğer taraftan CNN Türk'e bağlanan Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki, Yunan bakanlarının saldırıya uğrayan Türk gemisinin Yunan karasuları içinde olduğunu öne sürerek ateş açılmasını gerekçelendirdiklerini söyledi. Kırbaki, olayın Yunan kararsularında olmuş olması durumunda dahi, bir yük gemisine ateş açılmasının uluslararası deniz hukuku sözleşmesine uygun olmadığını dile getirdi.

Ancak geminin uyuşturucu, silah, ya da kaçak göçmen taşıdığı ihbarı üzerine durdurulması ve kontrol edilmesi için ateş açılması mümkün.