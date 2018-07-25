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Yunan psikopos: Yangın, Çipras ateist olduğu için çıktı

"Onların ateistlikleri, Tanrı'nın gazabını çekiyor"

25 Temmuz 2018 18:59

Mora (Peloponez) Yarımadası'ndaki Kalavryta bölgesinin piskoposu Amvrosios, Yunanistan'da 80'den fazla kişinin ölümüne yol açan yangının "Çipras'ın ateist olması sebebiyle" çıktığını söyledi.

"Ateist Başbakan Aleksis Çipras Tanrı'nın öfkesini çekiyor" diyen psikoposun bu ifadeleri, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. 

Görüşlerini kişisel blog hesabından paylaşan Amvrosios, "SYRIZA'nın ateistleri genel felaketin sebepleri. Onların ateistlikleri, Tanrı'nın gazabını çekiyor " ifadelerini kullandı.

Psikoposun bu çıkışı, diğer Ortodoks din adamları da dahil olmak üzere sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından kınandı. 

Atina Başpiskoposluğu ise salı günü yaptığı açıklamada, Amvrosios'un 'sadece kendi kişisel görüşünü ifade ettiğini' söyledi.

 

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