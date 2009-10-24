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Dünya

Yunan polisinin mültecleriTürkiye'ye gönderdiği belgelendi

Yunan polisinin ülkeye kaçak giren göçmenleri Meriç üzerinden zorla Türkiye’ye gönderdiği bir raporla belgelendi.

24 Ekim 2009 03:00

Yunan polisinin düzenli olarak ve gizlice ülkeye kaçak giren göçmenleri Meriç üzerinden zorla Türkiye’ye gönderdiği bir raporla belgelendi.

41 sayfa uzunluğundaki “İstenmeyen insanlar: Yunanistan’dan siyasi sığınma isteyenlerin kovulmaları” başlıklı raporun altında Norveç Helsinki Komitesi, Norveç Siyasi Sığınma Organizasyonu ve Yunan AITHMA kuruluşunun imzası bulunuyor.

Raporda zorla Türkiye’ye gönderilen kaçak göçmenlerin ifadeleri de yer alıyor. Talip isimli İranlı macerasını şöyle anlatıyor: “Üçü İranlı, gerisi Iraklı toplam 30 kişiydik. Bir kamyona bindirildik. Polisler bize copla vuruyordu. Sınıra yaklaşırken bize 3-4 otomobil refakat ediyordu. Araçlardaki iki kişi komandoydu, diğerleri sivil giysiliydi. Türk tarafına dürbünle baktılar. Karşıda kimse görmeyince bizi zorla bir kayığa bindirdiler. Kıyıya varınca kayıktan indirdiler, ‘Dallara tutunun‘ dediler. Daha sonra bizi Türkler tutukladı.”

Ahmed isimi Iraklının anlatımı ise şöyle: “Bir gece polis benimle beraber 150 kişiyi otobüslere bindirdi. Polisler ve otomatik silahlı askerler vardı. Bir saatliğine bir toprak yolda gittik. Nehrin kıyısında ağaçlı bir bölgede durduk. Polisler ve askerler bölgeyi taradı ve birbirlerine karşıda kimse yok sinyali yaptı. Bizi tahta ahşap kayıklara bindirdiler. Direnmeye çalışanları dövdüler. Kayıkta 2 polis vardı. Biri dümende diğer tabancasını bize doğrultmuştu.
Böylece karşı tarafa geçtik. Sonra bizi Türk askerleri yakaladı.”

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