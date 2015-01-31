Yunan polisi toplumsal olaylarda artık silah taşımıyor

Yunanistan'da, Altın Şafak Partisi üyeleri, 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan ''Kardak krizi''ne yönelik protesto gösterisinde görev alan polislerin silah taşımadığı gözlendi.

Atina'da, akşam üzeri Vasilisis Sofias Caddesi'ndeki ''Kardak Anıtı'' önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Türkiye aleyhinde slogan attı.



Altın Şafak Milletvekili İlias Panayotaros'un da arasında bulunduğu göstericiler, daha sonra Parlamento binasının önüne kadar yürüdü. Gösteri sırasında polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösteride görevli polislerin silah taşımaması dikkati çekti.

Kent merkezindeki Vasililis Sofias ve Amalias caddelerinin trafiğe kapatıldığı eylemde, sol gruplar da Altın Şafak karşıtı eylem düzenledi. Omonia Meydanı'ndan Parlamento binasına kadar yürüyen grup daha sonra dağıldı. Polis, iki grubun karşılaşmaması için yoğun önlem aldı.