Yunan polisi terör şüphesiyle 6 kişiyi tutukladı

T24-



Yunan medyası, “17 Kasım” terör örgütünün dağıtılmasından sonra en önemli terör örgütü olduğu düşünülen “Devrimci Mücadele”ye mensup oldukları gerekçesiyle Nikolaos Maziotis (39), Panayota Rupa (41), Evangelos Stathopulos (32), Hristoforos Kortesis (31), Sarantos Nikitopulos (32), ve Konstantinos Gurnas'ın (30) gözaltına alındığını ve sabah saatlerinde savcılığa sevk edildiklerini duyurdu.



Terörle mücadele birimi yetkililerinin Kalivia, Nea İonia, Eksarhia ve Ambelokipi semtlerindeki hücre evlerine yapılan baskınlar sonrasında, sözkonusu 6 kişinin “Devrimci Mücadele” örgütü mensubu oldukları yönünde somut kanıtlar bulunduğunu ifade ettikleri kaydedildi.



Polisten yapılan açıklamada ise örgütün, Atina'nın Kalivia yerleşim biriminde bulunan hücre evindeki bilgisayarının sabit diskinde bu terör örgütünün geçmiş saldırılarıyla ilgili bildiriler ve gelecek saldırılara dair planlar bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanların terörist saldırısı hazırlığı içinde olduklarına dair planların da ele geçirildiği açıklandı.



Gözaltına alınan şahısların cumartesi günü Atina Emniyet Genel Müdürlüğü yakınlarında, polis kuvvetlerine saldırı hazırlığı içinde olduklarının anlaşıldığı, söz konusu saldırı planına göre teröristlerin motosikletlerle bir polis aracına yanaşarak kalaşnikof tipi silahlarla ateş açacakları belirtildi.



Terör örgütü “Devrimci Mücadele”nin büyük bir cephaneliğe sahip olduğu da kaydedildi. Yunan medyası dün, 4 kişinin yakalandığını ve kimlikleri açıklanmayan bu şahısların bugüne kadar hiçbir üyesi yakalanmayan "Devrimci Mücadele" örgütüyle bağlantılı olduklarının sanıldığını duyurmuştu.

ÖRGÜTÜN EYLEMLERİ



Adı son olarak geçen ay Atina'da bir polis ekibine ateş açılması ve saldırganın yaşamını yitirmesi olayı ile gündeme gelen örgüt, 2 Eylülde de Atina borsa binası yakınlarına patlayıcı yerleştirmişti. Saldırıda olay yerinden geçen bir kadın yaralanmış, borsa binasında ve çevrede ciddi maddi hasar meydana gelmişti.



Geçen yıl 19 Martta da Atina Emniyet Genel Müdürlüğü binası yakınında yine bomba yüklü araç kullanılarak düzenlenen saldırıdan da sorumlu tutulan örgüt, o tarihten 10 gün önce Atina'nın Filothei semtindeki Citibank şubesine uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirmişti.



Bombalı saldırıların süreceği tehdidinde bulunan örgüt, geçen yıl 3 Şubatta Atina'da bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıyı üstlenmiş, 5 Ocakta ise Çevik Kuvvet ekibine silahlı saldırıda bulunarak bir polis memurunu ağır yaralanmasına yol açmış, 23 Aralık 2008'de bir yine Çevik Kuvvet aracına ateş açmış, Paleo Faliro semtinde de bir petrol şirketine bomba yerleştirmişti.



Adını 2003'te Atina Adliyesi ile Citibank şubeleri, 2004'te polis karakol ve araçları, 2005'te çalışma ve ekonomi bakanlıklarına saldırılar, 2006'da eski Kamu Düzeni Bakanı Yorgo Vulgarakis'e bombalı saldırı, 2007'nin Ocak ayında ABD'nin Atina Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenleyerek duyuran örgüt, 30 Nisan 2007 tarihinde de Nea İonia semti polis karakoluna 15 el ateş edilmesi ve bir el bombası atılması eylemini üstlenmişti.



Yunan hükümeti, 2007 yılı Mart ayında aldığı kararla, henüz hiçbir üyesi yakalanamayan "Devrimci Mücadele" örgütünün çökertilmesine katkıda bulunacak kişilere 800 bin avro tutarında para ödülü verileceğini açıklamıştı.