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Dünya

Yunan polisi, göçmenlere yangın söndürücü ve coplarla saldırdı

Polis saldırısına uğrayan göçmenler, İstanköy adasında bulunan kampa giriş yapmak için sıra bekliyordu

11 Ağustos 2015 19:45

Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasındaki polis, bir futbol sahasına kurulan kampa girmek için kayıt sırası bekleyen göçmenlere, yangın söndürücü ve coplarla saldırdı. 

Futbol sahasındaki kampa alınmak için sıra bekleyen yüzlerce göçmen, haftalardır adadaki park ve kumsallarda konaklıyordu. Güneşin altında saatlerce bekleyen göçmenlerin duruma tepki göstermesinin üzerine başlayan saldırıda birçok kişi yaralandı. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dün yaptığı açıklamayla Sakız, Midilli ve İstanköy'de (Kos) yaşanan göçmen krizinin utanç verici boyutlara gelerek kaosa döndüğünü belirtti. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras da mali sıkıntıda olan ülkesinin bu büyük göçmen dalgasıyla başa çıkamayacağını söyleyerek AB'den yardım istedi.

 

Yunanistan'ın ekonomik sorunları dışında kriz içinde insani bir krizle karşı karşıya olduklarını belirten Başbakan Alexis Çipras, "Şimdi Avrupa'daki dayanışmanın gerçek olup olmadığını göreceğiz" dedi.Yunanistan'a yeni gelenlerin Suriye, Irak ve Afganistan savaşlarından kaçan  mülteciler olduğuna dikkat çeken UNHCR'ın Avrupa Müdürü Vincent Cochetel, yaptığı basın toplantısında özellikle Midilli, Sakız ve İstanköy'deki  koşulları "tamamen yetersiz"diye tanımlarken Avrupa Birliği'ni (AB) duruma müdahale çağırdı.

Yılbaşından bu yana Türkiye üzerinden Yunanistan'a ulaşan göçmen sayısı 124 bini buldu. Sadece Temmuz ayında 50 bin göçmenin ülkeye geldiği, bu yıl Yunanistan'a gelen göçmen sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 750 arttığı öğrenildi. 

Ayvalık karşısındaki Midilli, Çeşme karşısındaki Sakız ve Bodrum'dan gidilebilen İstanköy adaları,  göçmenlerin Avrupa'ya kaçabilmek için Türkiye üzerinden hedefledikleri adalar.

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