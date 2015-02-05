Yunan parlamentosu toplandı



Yeni dönemin ilk oturumu 300 parlamenterin yemin töreniyle başlayacak. 25 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerden Radikal Sol Koalisyon (Syriza) zaferle çıkmıştı.

Syriza, seçimlerin hemen ardından sağcı Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya varmıştı. Parlamentoda Syriza 149, ANEL ise 13 milletvekili ile temsil ediliyor.

Eski başbakan Andonis Samaras liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi ana muhalefet partisi görevini üstlenirken aşırı sağcı Altın Şafak Partisi en büyük üçüncü parti konumuna yükseldi.