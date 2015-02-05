T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunan parlamentosu toplandı

Yunanistan'da genel seçimler sonrasında parlamento bugün ilk kez toplandı.

05 Şubat 2015 12:15


Yeni dönemin ilk oturumu 300 parlamenterin yemin töreniyle başlayacak. 25 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerden Radikal Sol Koalisyon (Syriza) zaferle çıkmıştı.

Syriza, seçimlerin hemen ardından sağcı Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya varmıştı. Parlamentoda Syriza 149, ANEL ise 13 milletvekili ile temsil ediliyor.

Eski başbakan Andonis Samaras liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi ana muhalefet partisi görevini üstlenirken aşırı sağcı Altın Şafak Partisi en büyük üçüncü parti konumuna yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanOcakRadikal Sol KoalisyonBağımsız Yunanlar PartisiSyrizaANELAndonis SamarasYeni Demokrasi PartisiAltınPartisiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24