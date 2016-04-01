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Deutsche Welle

Yunan parlamentosu sığınmacılarınTürkiye'ye iadesini görüşüyor

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan mülteci anlaşmasının uygulanmasına ilişkin düzenleme bugün Yunan parlamentosunda oylamaya sunuluyor. Türkiye'ye iadelerin pazartesi günü başlaması öngörülüyor.

01 Nisan 2016 12:52


AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının uygulanmasına pazartesi günü başlanacak. 18 Mart tarihinde imzalanan anlaşma, 20 Mart tarihinden itibaren Yunanistan'a yasadışı yollardan giriş yapan sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilebilmelerini öngörüyor. Geri gönderilen her sığınmacı karşılığında Avrupa Birliği Türkiye'deki mülteci kamplarından yasal yollarla bir Suriyeli sığınmacıyı kabul edecek.

Yunan parlamentosundaki oylama

Yunan parlamentosunda bugün görüşülecek yasa taslağı, Türkiye'ye iadeleri, AB'nin ilgili düzenlemeleri kapsamında yasal çerçeveye kavuşturacak. Yunan parlamento başkanlığından verilen bilgiye göre düzenlemeye ilişkin oylama öğleden sonra yapılacak.

Ege'de tedirginlik: İsyanlar mı çıkacak?

Alman Basın Ajansı (dpa) muhabirinin bölgeden geçtiği izlenimlere göre mülteciler, gözlemciler, yarım kuruluşlarının temsilcileri ve sahil güvenlik personeli arasında gerginlik artıyor. Dpa muhabirine konuşan bir Yunan sahil güvenlik subayı, "Pazartesi ne olacağı meçhul. İnsanlar kampları gönüllü olarak mı terk edecek? Onlara kelepçe takmak zorunda mı kalacağız? İsyanlar mı çıkacak? Peki o zaman ne yapacağız?" sözleriyle belirsizliği tarif etti.

Anlaşmadan bu yana 5 bin sığınmacı geldi

AB-Türkiye anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 5 bin sığınmacı Yunan adalarına ulaştı. Kamplarda tutulan mültecilerden yalnızca Türkiye'de hayat ve hakları tehlikede olduğunu kanıtlayabilenlerin iltica başvurusu dikkate alınacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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