Yunan parlamentosu reformları onayladı



Yeni tasarruf paketinin Yunanistan parlamentosunda Pazar gecesi onaylanmasından sonra Euro Bölgesi maliye bakanları bugün Yunanistan'ın reform ve tasarruf önlemlerini gözden geçirmek üzere Brüksel'de bir araya gelecekler. Yunanistan'a milyarlarca Euro'luk ek yardım kredisi açılmasıyla ilgili kararın 24 Mayıs'taki olağan maliye bakanları toplantısına sarkabileceği belirtiliyor.

Alacaklıları Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'tan 5,4 milyar Euro tutarındaki tasarruf önlemlerini parlamentodan geçirmesini şart koşmuştu. Tasarruf önlemlerini kapsayan yasalar iki günlük genel görüşmenin ardından iktidar koalisyonunun 153 oyuyla parlamentodan geçti. 143 milletvekili ret oyu kullandı. Böylece emekli maaşlarının daha da düşürülmesi ve gelir vergisinin arttırılması kabul edilmiş oldu. Hükümetin tasarruf önlemleri on binlerce Yunan'ın katıldığı gösteriyle protesto edildi. Gösteriler sırasında sokaklar karıştı ve birkaç yüz dolayındaki protestocuyla polis arasında çatışma çıktı. Göstericilerin Molotof kokteyli ile saldırdığı polisler göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Tasarruf programının kabul edilmesi için milletvekillerine çağrıda bulunan Başbakan Tsipras aksi takdirde emeklilik sisteminin iflas edeceğini söyledi. Onaylanan reform programı emekli maaşlarında 1,8 milyar Euro'luk indirim yapılmasını, gelir vergisinin de 1,8 milyar Euro arttırılmasını öngörüyor. Dolaylı vergilere 1,8 milyar Euro zam yapılmasıyla ilgili tasarı önümüzdeki haftalarda meclisin onayına sunulacak.

IMF borç tıraşı istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Yunanistan'ın ‘iyi yolda' olduğunu söyledi. Juncker bir gazeteye verdiği demeçte, reformlarla ilgili ilk incelemelerin hedeflere ulaşıldığını gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), bütçe hedeflerini tutturamaması kaydıyla Yunanistan'ın 3,6 milyar Euro'luk ek tasarrufta bulunmasını talep ediyor. Para Fonu Başkanı Christine Lagarde konunun derhal gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası 86 milyar Euro'luk ek yardım paketine Para Fonu'nun da katkıda bulunmasını sağlamaya çalışıyor. Yunanistan hükümeti ise ek tasarruf talebini parlamentodan geçirmenin mümkün olmadığını savunuyor.

IMF'in talepleri arasında Yunanistan'a derhal borç indirimi yapılması da bulunuyor. Para Fonu Yunanistan'ın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 3,5'u oranında faiz dışı bütçe fazlası elde etmesinin mümkün olmadığını ve bu oranın yüzde 1,5'a indirilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Alman Hür Demokrat Partisi Genel Başkanı Christian Lindner Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasını ve borçlarının kısmen silinmesini talep etti. Lindner ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte, ‘Yunanistan'ın projeye bağlı yardım karşılığında ve Euro'suz bir başlangıç yapması gerektiğini' söyledi. Lindner Uluslararası Para Fonu'nun uyarılarını ciddiye almak gerektiğini de sözlerine ekledi.