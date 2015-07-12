Yunan halkının kemer sıkma önlemlerine ‘hayır’ dediği referandum sürecinin, Yunanistan turizmine de etkisi büyük oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin raporuna göre Yunan otellerinde 10 günlük içki kaldı.

Yunan bankalarının kapatılması ve bankamatik kartlarıyla günlük para çekme limitinin 60 Euro’ya indirilmesinin etkisine işaret edilen raporda, “Bu durumun uluslararası alanda da büyük yankı uyandırması, Yunanistan’a gelmeyi planlayan turistlerde çekincelere yol açmıştır” denildi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinin 2 Temmuz’da Yunanistan’a seyahat edecek olan Türk vatandaşlarına yönelik olarak “ATM’lerde kuyrukların yaşanması, bazı ATM’lerin geçici olarak hizmet dışı kalmış olmaları ve bankaların kapatılmış olması, birçok işletmenin kredi kartıyla harcama yapılmasını kabul etmemesi gibi nedenlerle, Yunanistan’a seyahat edecek vatandaşlarımızın yanlarında yeterli nakit para bulundurmaları tavsiye olunmaktadır” uyarısında bulunuldu.

‘İthalat imkânsız’

Yunan basınına yansıyan bir haberinde yer aldığı raporda sermaye kontrolü nedeniyle ithalat yapmanın imkânsız hale geldiği belirtilerek, “Otellerdeki ithal ürün ve içkilerde 10 günlük stok kaldığı yönünde haberler basında yer almıştır. Haziran ayı rezervasyonlarında ortalama yüzde 20 düşüş kaydedilmiştir. Son olarak, THY, Pegasus Havayolları, Onur Air ve Atlas Jet de dahil olmak üzere Yunanistan’dan operasyonu bulunan 30’un üzerinde yabancı havayolu şirketi (Qatar, Emirates vb), ödeme sıkıntısı nedeniyle Yunan seyahat acentaları aracılığıyla bilet satışını geçici olarak durdurma kararı almıştır. Lufthansa, Britisih Airways, Swiss Air gibi şirketler ise yalnızca kredi kartı ile ödeme metoduna geçmiştir” denildi.

İstanbul’dan vazgeçemezler

Yunanistan’daki tatil rezervasyon iptallerinin büyük bir çoğunluğunun İspanya, Portekiz ve Türkiye’ye kaydığı belirtilen raporda, 2014’te yaklaşık 1 milyon Türk vatandaşının Yunanistan’ı ziyaret ettiği anımsatılarak şu bilgiler verildi: “Yunan basınında Türk turistlerin özellikle Midilli, Sakız, İstanköy gibi yakın Yunan Adalarına seyahat etmeye devam ettikleri yönünde haberler yer almıştır. Türkiye’nin yakınlık ve uygun fiyat avantajları olması aynı zamanda, özellikle İstanbul’un Yunan ziyaretçiler için vazgeçilmez bir destinasyon olması sebebiyle, Türkiye’ye olan talep düşünün diğer rakip pazarlara oranla ortalamanın altında olması beklenmektedir.”