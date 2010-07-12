Yunan ordusunun yakıt sıkıntısı yaşıyor

T24 - Yunanistan'ın haftalık gazetesi Proto Thema, Yunanistan ordusunda yakıt stoklarının süratle tükenmesi nedeniyle tüm askeri araçların hareketsiz kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğu iddia etti.



Gazete, “Maliye Bakanlığı’ndan finansman verilmemesi nedeniyle kara ve hava kuvvetlerine ait askeri araçların depolarındaki son yakıtı kullandıklarını” öne sürdü.

İstifa depremi.



Öte yandan, erken emeklilikleri kesilen Yunan ordusu subayları, yeni yasa uygulanmadan toplu istifa ediyor. Orduda, 2009’da erken emeklilik istifaları toplam 1043 iken 2010 yılının ilk

6 ayında 1965 istifa ile rekor kırıldı. TaNea gazetesine göre son aylarda hava kuvvetlerindeki 619 istifadan 51’i savaş uçağı pilotu.



Eski düzenleme ile 25 yıl görevle, 45-50 yaşlarında emekliye ayrılabilen subayların yeni yasayla emekli olmak için 35 yıl görev yapması gerekiyor. 60 yaşına basmadan ise emekli maaşı alamıyorlar.

