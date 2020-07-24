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Dünya

Yunan ordu kaynakları: Oruç Reis’in kabloları Yunan kıta sahanlığına temas ederse, sonrasında yaşanacaklardan Türkiye sorumludur

24 Temmuz 2020 16:24

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan bir Yunan ordusu kaynağı, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle uyardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ordu mensubu “Oruç Reis sismik araştırma gemisinin tek bir kablosu Yunan kıta sahanlığına temas ederse, sonrasında yaşanacaklardan “tamamen ve yalnızca” Türkiye sorumludur” diye konuştu.

Türkiye’nin donanmasının üçte ikisini Ege’ye gönderdiğini belirten kaynak, Yunan ordusunun da hazırlık seviyesinin artırıldığını söyledi.

 

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