Yunan muhabirin 'çakma Kardak' tahriki

Yunanistan'da yayımlanan Sfina gazetesinin bir muhabirinin dün Kardak diye çıktığı kayalığın Kilimli (Kalimnos) adası açıklarındaki "Sari" kayalığı oldu bildirildi



Kayalıklara çıkarak elinde Yunan bayrağıyla fotoğraf çektiren gazetecinin "Kardak" olduğunu iddia ettiği kayalığın, Kardak'ın 5, Kilimli'nin 2 deniz mili açığında yer alan "Sari" kayalığı olduğu, gazeteciyi söz konusu kayalığa bırakan balıkçının da Kilimli Liman Müdürlüğüne konu hakkında bilgi verdiği açıklandı.



'Kabul edilemez'



Muhabirin elinde bayrakla kayalıklar üzerindeki fotoğraflarını ilk yayımlayan haber organı olan "Zougla" (Tropik orman) adlı haber sitesi, "yalan haberin Yunanistan Ege ve Deniz Ticaret Bakanlığı tarafından ortaya çıkartıldığını ve milli çıkarlar ile güvenlik açısından tehlikeli, gazetecilik açısından ise kabul edilemez nitelikte kötü senaryonun, Bakanlık tarafından kendilerine gönderilen Sari kayalıkları fotoğrafları ile ortaya çıktığını" duyurdu.



Yalnızca haber yapmışlar!



Yunanistan Parlamentosu'nda 10 milletvekili bulunan aşırı sağcı LAOS Partisinin Genel Başkanı Yorgo Karacaferis'in kardeşi ve Sfina'nın sahibi Spiros Karacaferis'in, Zougla'nın, "Bu tür bir hareketin Türk-Yunan ilişkilerinde ciddi karışıklığa yol açabileceğini düşünüp düşünmediği" şeklindeki sorusuna yanıt vermek yerine, "Kendisi ile muhabirinin yalnızca haber yaptıklarını" söylemekle yetindiği belirtildi.



Haber sitesi, Karacaferis'in, "Provakatörlükle suçlanması olasılığını algılayıp algılamadığı" şeklindeki soruyu ise "Yunanlı vatandaşlar istedikleri zaman Kardak'a çıkma hakkına sahiptirler" şeklinde yanıtladığını yazdı.



Vatandaşlar da aldatıldı



Zougla, "1996'da Türkiye ile Yunanistan arasında varılan ve Kardak krizinin giderilmesine yolu açan anlaşmayı uygun bulmadığını" söyleyen Karacaferis'in, "bir gazetecinin devletlerarası anlaşmaları doğru bulmamasının, bölgenin güvenliği için tehlike teşkil eden faaliyetleri meşrulaştırmadığını idrak edemediği" değerlendirmesinde bulundu.



Gazetelerini birkaç tane fazla satmak için kendi dış politikalarını uygulamaya koyan, Karacaferis ile muhabiri Yorgos Hristodulu'nun, bu şekilde hastalıklı milliyetçilik ile beslenen çevreleri tatmin etmeye çalıştıkları yorumunu yapan haber sitesi, vatandaşların da aldatıldığını kaydetti.



Zougla, konunun Türk haber sitelerinde de yer bulduğunu belirttiği ve gazetelerde yer alan Anadolu Ajansı logolu haberleri sitesine taşıdığı haberinde, Türk basın-yayın organlarının "Geçmişte yaptıkları gibi" milliyetçi tahrik yoluna gitmediklerinin gözlendiğini de yazdı.