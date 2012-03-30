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Dünya

'Türkiye Yunanistan'a nota verdi'

Yunan medyası Türkiye'nin Yunanistan'a nota verdiğini duyurdu

30 Mart 2012 20:57

Yunan medyası, Türkiye'nin, askerden arındırılmış statüsü bulunan Semadirek Adası'nın (Samothraki) askeri tatbikatların dışında tutulması konusunda Yunanistan'a nota verdiğini duyurdu

 
Semadirek Adası Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alıyor
 
Yunanistan basınında yer alan haberlerde, Türk makamları tarafından dün Yunanistan'a verilen notada, Yunanistan'ın, 1914 anlaşması ve 1923 Lozan Antlaşması'na göre, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmasıyla ilgili yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilerek, Semadirek Adası'nın askeri tatbikatların dışında tutulmasının istenildiği belirtildi. 
 
Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, Yunan makamlarının, başka bir nota ile Türkiye'nin bu tezini ret ettiğini iddia etti. Ethnos haberinde, Türk ve Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de bazı bölgeleri askeri tatbikatlar için kapattığını belirtti. 
 
Diğer taraftan Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise, Yunanistan'a nota verildiğini doğrulayarak, Yunanistan'ın Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması ile ilgili uluslararası anlaşmaları ihlalleri konusundaki uyarıların uzun süredir yapıldığını bildirdi.

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