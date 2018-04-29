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BBC Türkçe

Yunan medyası: Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı

Saat 23:00 sularında Kaş ile Yunanistan'ın Meis Adası arasında kalan Karaada'ya (Ro) alçak uçuşla yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı mahiyetinde ve helikopterin ters istikametinde havaya izli mermi atışları yapıldığı bildirildi. AFP'ye konuşan bir Yuna

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan medyası, dün gece saat 23:00 sularında Kaş ile Yunanistan'ın Kızılhisar (Meis) adası arasında kalan Karaada'ya (Ro) alçak uçuşla yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı ateşi açtığını bildirdi.

Medyada yer alan haberlere göre, helikopterin ters istikametinde havaya izli mermi atışları yapıldı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, ışıksız ve alçak uçuş yapan helikopterin Türk sahil güvenliğine ait olduğunu duyurdu.

Karaada'daki muhafız askerlerinin çıplak gözle göremediği ancak yanı başındaki Strogili (Şamara) Adası'ndaki muhafız birliklerinin tespit ettiği helikopterin Yunan hava sahasına yaklaşması üzerine, güvenlik nedenleriyle karşı istikamete doğru ve gece karanlığında görülebilen izli mermi atışı yapıldığı belirtildi.

Yunanistan medyasındaki haberlerde, helikopterin istikamet değiştirerek Türk kıyılarına doğru uçtuğu bilgisi de yer aldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan askeri kaynağı ise olayın ardından yapılan radar analizinde, helikopterin Yunan hava sahasını ihlal etmediğinin tespit edildiğini söyledi.

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