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Dünya
Deutsche Welle

Yunan Meclisi'nden özelleştirmelere onay

Yunanistan'da su işleri, otobanlar ve havalimanları yakında satışa çıkacak. Yunan Meclisi, alacaklılarının istediği yeni bir reform paketini daha kabul etti.

28 Eylül 2016 14:13

Bütçe açıklarını kapatmak için uluslararası mali yardım alan Yunanistan, borçlarını geri ödeyebilmek için yeni bir reform paketini daha kabul etti. Paket, 300 sandalyeli Yunan Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. Sol parti Syriza ile sağcı popülistlerin kurduğu koalisyon partilerinin 153 milletvekilinden 152'si paketin kabul edilmesine destek verdi.

Daha önce tartışmalara neden olan paket kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesini kapsıyor. Devlete ait işletmelerin satışını, özelleştirme kurumuna seçilen yeni yönetim organize edecek. Özelleştirme kurumunun beş kişilik yeni yönetimi, üç hükümet temsilcisi ve iki de alacaklı ülkelerin temsilcisinden oluşuyor.

Yunanlar tepkili

Otobanlar, havalimanları, limanlar, ayrıca doğal gaz ve su işleri gibi Yunan devletine ait işletmelerin satılması planı ülkede tepkilere neden olmuştu. Daha önce özelleştirmeye karşı bir tutum izleyen Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras da özellikle su işlerinin satılmayacağına dair söz vermişti.

Yunanistan'ın uluslararası alacaklılarının, kabul edilen reform paketinin karşılığında yeni bir kredi dilimini serbest bırakması bekleniyor. İflasın eşiğine gelen Yunanistan için oluşturulan 86 milyar euroluk kurtarma fonundan 2 milyar 800 milyon euroluk dilimin Atina'ya sonbahar aylarında aktarılması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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