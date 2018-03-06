Yunan mahkemesi Naci Özpolat'ın iadesini reddetti

Yunanistan'da mahkeme, Türkiye'de daha önce yasaklı DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla hüküm giyen ve Kasım 2017'de de Yunanistan'da yakalanan Naci Özpolat'ın iade talebini reddetti. Özpolat'ın iadesinin reddi, Şubat ayı başında aynı şekilde iadesi geri çevrilen Mehmet Doğan'dan sonra Türkiye'ye bu konuda verilen ikinci olumsuz yanıt oldu.

Yunanistan'da bugün hâkim karşısına çıkan Özpolat, Türkiye'nin kendisine, Almanya'da cezaevindeyken karıştığı iddia edilen suçlamalar yönelttiğini ve iadesini "devrimci” olması nedeniyle istediğini söyledi.

Savcı Ourania Stathea da Özpolat'ın Türkiye'ye iadesi durumunda, iadesi için öne sürülen suçlamalar dışında başka suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek talebin reddedilmesini istedi.

Duruşmada Türkiye'de 1990 ile 2002 ve 2004 ile 2006 yılları arasında cezaevinde kaldığını ifade eden Özpolat, geçmişteki siyasi eylemleri nedeniyle mahkûm edildiğini de dile getirdi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi tutuklanmıştı

Kasım 2017'de gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte Özpolat, Yunanistan'da "suç örgütüne üye olmak", "patlayıcı malzeme sağlayarak terörle bağlantılı eylemlere karışmak" ve "yasa dışı ateşli silah bulundurmakla" suçlanıyor.

48 yaşındaki Özpolat'ın Yunanistan'da tutuklu olarak yargılanmasına devam ediliyor. Özpolat'ın aralarında olduğu dokuz şüpheli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden bir ay önce gözaltına alınmıştı.

DHKP-C, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

AP,rtr/ÇÖ,HS

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