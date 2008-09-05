'Yunan magandalar' 4 bin el ateş etti

Yunanistan'ın Girit adasındaki Hanya kentinde bir çiftin verdiği parti, konukların eğlenceye silahlarını da dahil edip havaya 4 bin el ateş etmesi üzerine karakolda bitti.

Yunan basın yayın organları, Hanya polisinin, parti veren çiftin komşularının "Tüm bölgenin silah sesleriyle inlediği" ihbarı üzerine, çiftin evine gittiklerini ve yaklaşık 4 bin el silah atıldığını belirlediklerini duyurdu.

Parti verilen ev ve çevresinden çok sayıda boş kovan toplayan polisin, evde yaptığı aramada da çok sayıda tipi belirtilmeyen silah ve Kalaşnikov tüfek mermileri bulduğu kaydedildi. Gözaltına alınan çiftin silah ruhsatlarının iptal edildiği ve soruşturmanın ardından hangi suçlamalara hedef olacaklarının belirlenmesinin beklendiği açıklandı.



Yunanistan'ın Girit adası sakinleri, başta düğünler olmak üzere hemen her toplantıda kutlamalara, zaman zaman ölüm ve yaralanmalara yol açan biçimde, havaya ateş açarak katılmalarıyla tanınıyorlar.