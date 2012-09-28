Yunan liderler tasarruf paketinde uzlaştı

Yunanistan’da koalisyon ortağı üç partinin liderleri yeni tasarruf paketi üzerinde uzlaşmaya vardı. Paketin, troyka tarafından da onaylanması gerekiyor.

Her dört kişiden birinin işsiz olduğu Yunanistan'da koalisyon ortakları yeni bir tasarruf paketi üzerinde uzlaştı. Pakette yer alan tasarruf önlemleri ile, devlet giderlerinin 12 milyar euro dolayında azaltılması planlanıyor. Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Stournaras, koalisyonun söz konusu paketin ayrıntıları üzerinde uzlaşma sağladığını belirterek, “Siyasi ortaklarımızla anlaşmaya vardık” dedi. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF uzmanlarından oluşan troykanın da pakete onay vermesi gerekiyor. Paket, 31 milyar 500 milyar dolayındaki yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının şartı olarak öne sürülmüştü. Troykanın pazar günü yeniden Atina'ya gitmesi bekleniyor.

Oylama tarihi belirsiz

Yeni tasarruf önlemlerinin neleri içerdiği ve paketin ne zaman meclisini onayına sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. Gözlemciler paketin 8 ile 16 Ekim tarihleri arasında mecliste onaylanacağı tahmininde bulunuyor. Başbakan Antonis Samaras'ın 18 Ekim'de yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesine kadar paketin meclisin onayını almış olmasını istediği belirtiliyor.



Yunanistan söz konusu paketin Euro Bölgesi ülkeleri için ikna edici olmasını ve 31 milyar 500 milyon euro tutarındaki yeni kredi diliminin serbest bırakılmasını umuyor. (Deutsche Welle Türkçe)