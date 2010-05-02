Yunan krizi euro ittifakını parçalıyor

T24 - Yüksek borcuna rağmen Euro Bölgesi’nde olduğu için devalüasyona gidemeyen Yunanistan, Avrupa’nın para birimiyle ilgili kuralların yeniden yazılmasına neden olabilir. Merkel ilk sinyali verdi.





Yunanistan’ı kurtarmak için Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) seferber olan Avrupa Birliği (AB), bu uğurda ortak para birimi euro’yu da tehlikeye atıyor. 300 milyar euro’ya ulaşan borcunu ödeyemeyecek duruma gelen Yunanistan, Euro Bölgesi’nde olduğu için bu tür durumlarda en çok başvurulan çare olan devalüasyona gidemiyor. Yunanistan’ın para biriminin değerini düşürememesiyle de olan euro’ya oluyor. Haftalardır dolar karşısında mevzi kaybeden euro, cuma günü hafif toparlanmasına rağmen hâlâ son bir yılın en düşük seviyelerinde. Euro/dolar bir türlü 1.34’ün üzerinde tutunamıyor.





Bu durum 16 üyeli Euro Bölgesi’nin daha fazla riske girmemesi için başka formül arayışlarını da beraberinde getiriyor. Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecekte euro para biriminin istikrarının korunabilmesi için istikrar kriterlerinin daha da sıkılaştırılması gerektiğini savundu.





Merkel, bugün “Bild am Sonntag” gazetesinde yayımlanacak röportajında “Gelecekte son çare olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen bir ülkenin en azından geçici bir süre oy hakkı elinden alınmalı. Almanya bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyor” dedi.







‘Oy hakkı alınmalı’







Almanya olarak mayısta AB bünyesinde maliye bakanları düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulmasını sağladıklarını belirten Merkel, bu çalışma grubunun gerekli anlaşma değişiklikleri ile ilgileneceğini de ekledi. Merkel, “Bunlara euro istikrar kurallarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar ile ilgili değişiklikler de dahil olacaktır” dedi.





Öte yandan Deutsche Bank’ın CEO’su Josef Ackermann, Yunanistan’a verilecek yardım paketine Alman bankalarının da 1-2 milyar euro tutarında katkıda bulunması için yürütülen görüşmeleri koordine ediyor. Kamuoyu araştırmaları, özel sektörün desteği olursa 9 Mayıs’ta yerel seçimler için sandık başına gidecek Alman halkının kurtarma paketine daha sıcak bakabileceğine işaret ediyor.







‘IMF cuntasına hayır’







Atina’da 1 Mayıs gösterileri, hükümetin AB ve IMF heyetleriyle yardım paketi müzakerelerini yürüttüğü Maliye Bakanlığı binasının metrelerce ötesinde gerçekleşti. Protestocular “IMF cuntasına hayır”sloganı attı.

