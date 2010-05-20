T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Yunan krizi avro bölgesinin dağılmasına neden olabilir'

İngiliz Times gazetesinin bugünkü sayısının manşetinde Yunanistan'daki borç krizinin Avro bölgesinin dağılmasına neden olabileceği haberi yer aldı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiliz Times gazetesi, ''Yunanistan'daki borç krizinin Avro bölgesinin dağılmasına neden olabileceğini'' yazdı.


Gazetenin bugünkü sayısının manşetinden, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ''Avronun geleceğinin tehlikede olduğu'' sözlerini aktararak, şu yorumu yaptı:


''Yunan krizi Avro bölgesinin dağılmasına neden olabilir. Ama bu, AB açısından bir tehdit olarak görülmemeli. Avrupa para birimi, ekonomik projeden çok siyasi bir romantizmdi. Dağılmasının yaratacağı kaos büyük olacaktır.''


Avro'ya yönelik tehdidin, Avrupa'ya yönelik bir tehdit olmadığını kaydeden Times, AB liderlerinin avroyu savunmakla, 27 üyeli birliğin çıkarlarını birbirine karıştırmaması gerektirdiğini bildirdi.


Financial Times (FT) gazetesi de, ''Avrupalılar birliği onarmaya çabalıyor'' başlığını atarak, Merkel'in ''Avro tehlikede'' sözlerini aktardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24