T24- İngiliz Times gazetesi, ''Yunanistan'daki borç krizinin Avro bölgesinin dağılmasına neden olabileceğini'' yazdı.



Gazetenin bugünkü sayısının manşetinden, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ''Avronun geleceğinin tehlikede olduğu'' sözlerini aktararak, şu yorumu yaptı:



''Yunan krizi Avro bölgesinin dağılmasına neden olabilir. Ama bu, AB açısından bir tehdit olarak görülmemeli. Avrupa para birimi, ekonomik projeden çok siyasi bir romantizmdi. Dağılmasının yaratacağı kaos büyük olacaktır.''



Avro'ya yönelik tehdidin, Avrupa'ya yönelik bir tehdit olmadığını kaydeden Times, AB liderlerinin avroyu savunmakla, 27 üyeli birliğin çıkarlarını birbirine karıştırmaması gerektirdiğini bildirdi.



Financial Times (FT) gazetesi de, ''Avrupalılar birliği onarmaya çabalıyor'' başlığını atarak, Merkel'in ''Avro tehlikede'' sözlerini aktardı.