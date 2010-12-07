-YUNAN KOMUTANA "ZORBA"YLA KARŞILAMA ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fragkoulis Fragkos, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nu ziyaret etti. Orgeneral Ceylanoğlu, Korgeneral Fragkos'u, karargaha gelişinde törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından, Korgeneral Fragkos tören kıtasını ''merhaba asker'' diyerek selamladı. Daha sonra Orgeneral Ceylanoğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve bazı karargah subaylarını Korgeneral Fragkos'a tanıttı. Bu sırada askeri bando, ''Zorba'' olarak da bilinen Yunan halk müziği ezgisini çaldı. Törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçildi.