Yunan kilisesi maaş istemeyen papaz arıyor

T24 - Yunanistan'da ekonomik krizin etkileri toplumun tüm kesimlerinde her geçen daha etkin biçimde hissedilirken, zorda kalan Yunan Kilisesi halktan ücret almadan papazlık yapabilecek yetenekli kişiler arandığını duyurdu.



Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, ekonomik kriz ve Yunanistan'ın Troyka ile imzaladığı yeni işe alımları yasaklayan memorandum nedeniyle kiliselerde boş kalan yerleri doldurmakta zorluk çeken Dedeağaç'taki (Aleksandrupolis) metropolitlik, "manevi ve ruhani" yetenekleri bulunan vatandaşlara bu yerlerde ücret almadan gönüllü olarak papazlık yapmaları çağrısında bulunduğunu duyurdu.



Metropolit Antimos, Ethnos gazetesine yaptığı açıklamada, yeni işe alma konusunda yasak bulunması nedeniyle, köylerdeki kiliselerde boş yerleri doldurmak için böyle bir çözüme başvurduklarını belirterek, gönüllü vatandaşların papaz olarak atanmadan önce günah çıkarıcısının onayının alınacağını söyledi.



Ücretsiz olarak papazlık yapmayı kabul edecek vatandaşların günlük yaşamlarında papaz cübbesi giymek zorunda olmadığını belirten Antimos, "Cübbe insanı papaz yapmaz. Önemli olan ruhani donanıma ve bazı ahlaki değerlere sahip olmaktır. Her dönem, inananların ihtiyaçlarına göre kendi din adamlarını yaratır" diye konuştu.



Yunan basınında kısa bir süre önce çıkan haberlerde, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Yunan Kilisesi'nin büyük nakit sıkıntısı içerisinde bulunduğu belirtilerek, kilise yönetiminin bir "kemer sıkma" programı hazırlığı içinde olduğu belirtilmişti.



Kilisenin Ekonomik İşler Sorumlusu Elassona bölgesi metropoliti Vasilios yaptığı açıklamada, büyük çapta taşınmaz mal varlığı olan Kilise'nin ekonomik kriz nedeniyle kira toplamakta zorlandığını ve bağışların azaldığını belirtmişti.



