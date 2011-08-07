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Dünya

Yunan kilisesi iflasın eşiğinde

Yunanistan'da, büyük mal varlığı olan ve ekonomik özerkliği bulunan Yunan kilisesi'nin, ülkedeki mali kriz nedeniyle iflasın eşiğine geldiği bildirildi...

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Yunanistan'da, büyük mal varlığı olan ve ekonomik özerkliği bulunan Yunan kilisesinin, ülkedeki mali kriz nedeniyle iflasın eşiğine geldiği bildirildi.

Yunan medyası, ekonomik kriz nedeniyle yapılan bağışların azalması ve kiliseye ait oteller ve iş hanlarından sağlanan kiraların toplanamaması nedeniyle gelirleri önemli derecede azalan San Sinod'un, devlet tahvilleri satın almak için bankalardan aldığı kredi borcunu ödeyememesi sonucu iflasın eşiğine geldiğini duyurdu. 

Yunan kilisesi'nin lideri Atina Başposkopusu Yeronimos, kilisenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, ''Kilisenin büyük nakit sıkıntısı içerisinde bulunduğunu ve yıl sonuna kadar zor günler yaşayacağını'' ifade ederken, Kilisesin Ekonomik İşler Sorumlusu Elassona bölgesi metropoliti Vasilyos da ''Bu konuda Kilise'de bir kemer sıkma programı hazırlandığını'' açıkladı.

To Vima gazetesine açıklama yapan metropolit Vasilyos, hazırlanan programda, kiliselerdeki günlük giderlerin azaltılması, manastırlara ve sınır bölgelerindeki metropolitliklere verilen maddi yardımın kesilmesi, kiliselerde bakım-onarım çalışmalarının dondurulması, sivil personelin maaşlarında indirim yapılması ve bazı gayrimenkullerin satılması gibi önlemlerin yer aldığını belirterek, ''Giderleri azaltıp, gelirleri arttırmaktan başka çaremiz yok'' dedi.


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