Yunan jetlerinden Ege’de Türk jeti ve fırkateynine taciz

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TCG Turgutreis gemisi İtalya'dan Gölcük'e dönüşe geçtiği sırada Yunanistan'a ait bir F-16 tarafından farklı zamanlarda toplam altı dakika süreyle radar kilidi atılarak taciz edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TCG Turgutreis, İtalya'daki NATO MCG-1 Deniz Elektronik Harp Denemeleri'nin ardından Gölcük'e dönüşe geçti.

TCG Turgutreis'e Ege Denizi'nin uluslararası sularında, Yunanistan'a ait F-16 tarafından farklı zamanlarda toplam altı dakika süreyle radar kilidi atılarak taciz edildi.

Öte yandan Bandırma'dan eğitim uçuşu için kalkan 162'nci Filo Komutanlığına ait iki F-16'ya, Yunanistan'ın Limni meydanından kalkan iki F-16 tarafından, Ege'nin uluslararası hava sahasında üç defada toplam 29 dakika süreyle, radar kilidi muhafaza edilerek tacizde bulunuldu.

Yunanistan'a ait jetler, aynı zamanda iki F-16'ya bin feet teşhis mesafesinden daha fazla yaklaşarak taciz etti.