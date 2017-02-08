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Dünya

Yunan itfaiyeciler İdari Reform Bakanlığı'nı işgal etti

Sözleşmeleri uzatılmayan Yunan itfaiyeciler Atina'da protesto gösterisi düzenledi ve İdari Reform Bakanlığı binasını işgal etti

08 Şubat 2017 23:16

Yunanistan'ın başkenti Atina'da süresi dolan sözleşmelerinin uzatılmamasını protesto eden bin kadar itfaiyeci Sintagma Meydanı'na gösteri düzenledi.

Hükümet karşıtı sloganlar atan ve dövizler taşıyan itfaiyeciler, Başbakanlık binasına yürümeye çalıştı. Başbakanlık çevresindeki polis barikatını aşamayan grup, yakınlardaki İdari Reform Bakanlığı binasına yöneldi.

İdari Reformlar Bakanlığı binasının camlarını ve kapılarını kıran itfaiyeciler, binayı işgal ederek Bakan Olga Gervasili'yle görüşme talep etti.

 

Sonuca ulaşamadan binayı terk ettiler

 

Protestocular, bakanlıkta yaklaşık yarım saat süren oturma eylemlerinin ardından bir sonuca ulaşamadan binayı terk etti.Yunanistan'da 5 yıl önce işe alınan yaklaşık 2 bin itfaiyeci sözleşmelerinin yenilenmemesi veya kadroya alınmamaları halinde işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede yaklaşık 8 yıldır devam eden mali kriz sebebiyle özellikle kamu harcamalarında kemer sıkma tedbirleri uygulanıyor.AB ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 23'le Yunanistan'da bulunuyor

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