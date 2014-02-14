'Yunan istihbaratı DHKP-C'yle temastaydı'

Yunanistan'da tutuklanan sabancı suikastI faili ve DHKP-C üyesi İsmail Akkol'un, Yunan istihbarat örgütü ile yakın temas halinde olduğu iddia edildi.

“Atina'da yakalanan Sabancı suikastı faili İsmail Akkol, Yunan istihbaratıyla temas halindeydi...” İddia, Yunanistan'ın To Vima gazetesine ait. Habere göre, Yunan polisi ve istihbarat kurumuyla (EYP ) yakın ilişkileri olan DHKP-C üyesi Akkol'un kod adı da ‘Hristo’

İsmail Akkol'un Yunanistan'da gizlendiğinin ortaya çıkmaması için EYP tarafından yoğun çaba harcandığını ifade eden gazeteye göre, örgüt üyelerine dikkat çekmemeleri için sık sık uyarılar yapılmış.

To Vima'ya göre örgüt, savaşta olduğunu belirterek bu uyarılara aldırış etmedi.

Bu durum üzerine Yunan istihbarat örgütünün Türkiye ile kriz yaşanmaması için operasyona yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor.

Ancak örgüt, bir Yunan internet sitesine verdiği bildiride, operasyonun nedeni olarak ülkedeki ekonomik krizi gösterdi. Bildiride, "Ekonomik kriz sonrası son iki yılda Türkiye ile bir dizi anlaşmalar imzalayan Yunan hükümeti, emperyalizme bağlılığın kaçınılmaz bir getirisi olarak bize saldırmaya başladı" denildi.

Aralalarında Sabancı suikastı faili İsmail Akkol'un da olduğu 4 DHKP-C üyesi, Atina'daki hücre evine düzenlenen baskın sonucu yakalanmıştı.

Aralarında Özdemir Sabancı suikastı faillerinden İsmail Akkol'un da olduğu 4 DHKP-C üyesi, yarın Yunanistan'da sorgu hakimi karşısına çıkacak.

Zanlılara yöneltilecek suçlamalar da belli oldu. Yunan terörle mücadele birimlerinin hazırladığı raporda, DHKP-C üyelerine, "terör örgütü oluşturmak, bulundurdukları cephaneliğin özelliği nedeniyle terör eylemine hazırlanmak, yasa dışı ağır cephanelik ve patlaycı madde bulundurmak, sahte kimlik taşımak, resmi belgelerde tahrifat yapmak, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmak” gibi ağır suçlar yöneltiliyor.

DHKP-C üyelerinin ifadeleri alındıktan sonra ağır suç mahkemesinde yargılanana kadar cezaevine sevk eldilmeleri bekleniyor.