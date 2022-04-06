Yunan işçiler, yükselen fiyatlar ve daralan gelirler nedeniyle greve başladı

Yaklaşık 2,5 milyon kamu ve özel sektör işçisi bulunan Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işçiler Çarşamba günü ülke çapında greve başladı. Ülkenin en büyük iki işçi sendikası, genel grevin Atina'nın merkezinde bir protestoyla sonuçlanmasının beklendiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Koronavirüs ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana yükselen enerji fiyatları nedeniyle mali kriz yaşayan ülkenin hükümeti Ocak ayında, asgari ücreti yüzde 2 artırarak 663 Euro'ya yükseltmiş ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis 1 Mayıs'tan itibaren daha büyük bir artış olacağının sözünü vermişti.

Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu (GSEE), "Son 14 yıldır işçiler, herkesin gelirini ve yaşamını etkileyen derin bir krizin yükünü taşıyor. Yıllar geçtikçe kriz derinleşiyor, yükler devam ediyor, haklarımız daralıyor" dedi.

GSEE, Mart ayında, artan enflasyon nedeniyle aylık brüt asgari ücretin yüzde 13'lük bir artışla 751 Euro'ya çıkarılmasını önerdiğini söyledi.