Yunan hükümeti güvenoyu aldı



Yunan parlamentosundaki 155 milletvekili muhafazakâr Yeni Demokrasi ve sosyalist PASOK'tan oluşan koalisyon hükümetine kabul oyu verdi. 131 milletvekili red oyu kullanırken 2 milletvekili çekimser kaldı. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 12'si ise oylamaya katılmadı.

Yunanistan'da yeni cumhurbaşkanı gelecek yıl şubat ayında parlamento tarafından seçilecek. Yunan Anayasası'na göre 180 milletvekilinin bir aday üzerinde uzlaşamaması halinde erken seçim gündeme gelebiliyor. Anketlere göreyse mevcut hükümetin yapılacak bir genel seçimden zaferle çıkamayacağı görülüyor.

İktidar güvenli, muhalefet iddialı

Oylama sonrasında Başbakan Antonis Samaras erken seçimlere gidilmeyeceği noktasında güvenli bir görünüm çizerek “Seçimler 2016'da” dedi. Sol ittifak SYRIZA lideri Aleksis Tsipras ise “Hükümet elde ettiği çoğunluğu büyütemeyecek ve kaderinden kaçamayacak” diye konuştu. Tsipras şubat ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini hükümeti devirmek üzere kullanacaklarını da gizlemedi.

Hükümetin güven oylamasına gitmesi muhalefetin erken seçim talebine yanıt vermek üzere başvurduğu bir taktik adım olarak değerlendiriliyor. Güven oylamasının sonucu, Samaras'ın hükümet cephesini konsolide etmeyi başardığı ancak bağımsız milletvekillerini yanına çekmeyi başaramadığı şeklinde yorumlanıyor.