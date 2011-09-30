T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunan halkından IMF'ye barikat!

IMF ve AB, 8 milyar euroluk kredi dilimi için Yunanistan’da ancak, halkın kurduğu barikatlar Papandreu....

30 Eylül 2011 03:00

T24 - IMF ve AB, 8 milyar euroluk kredi dilimi için Yunanistan’da ancak, halkın kurduğu barikatlar Papandreu hükümetiyle yapılacak görüşmeleri geciktiriyor.

8 milyar euroluk kredinin serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verecek olan IMF, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan heyet Atina’da.

Yunan halkı ise, ekonomik önlemleri teftiş etmek için ülkeye gelen bu yetkililerle neredeyse köşe kapmaca oynuyor. 



Heyetin görüşmelerinin, yollara ve bakanlıklara kurulan barikatlar nedeniyle geciktiği belirtilirken, bazı görüşmelerin de planlanan mekanlar yerine başka yerlerde yapıldığı kaydedildi.

Euro bölgesini oluşturan 17 ülke ve IMF, Temmuz ayında Yunanistan'a 110 milyar Euro ek kredi ve borcunu ödeyebilmesi için daha fazla süre vermeyi kabul etmişti.

Ancak Avrupa Birliği ile IMF, 8 milyar euroluk kredi dilimini serbest bırakmak için Papandreu hükümetinin daha fazla kemer sıkmasını talep ediyor.

İşte bu nedenle Atina’ya teftişe gelen heyet de halkın tepkisini çekti. Heyetin protesto gösterileri ve barikatlar nedeniyle görüşmelerini güçlükle sürdürdüğü kaydedildi.

Yunanistan'ın adı geçen bu kredi dilimini alamaması halinde maaşları ve borçlarını ödeyemeyeceği belirtiliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24