Yunan halkından IMF'ye barikat!

T24

8 milyar euroluk kredinin serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verecek olan IMF, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan heyet Atina’da.Yunan halkı ise, ekonomik önlemleri teftiş etmek için ülkeye gelen bu yetkililerle neredeyse köşe kapmaca oynuyor.Heyetin görüşmelerinin, yollara ve bakanlıklara kurulan barikatlar nedeniyle geciktiği belirtilirken, bazı görüşmelerin de planlanan mekanlar yerine başka yerlerde yapıldığı kaydedildi.Euro bölgesini oluşturan 17 ülke ve IMF, Temmuz ayında Yunanistan'a 110 milyar Euro ek kredi ve borcunu ödeyebilmesi için daha fazla süre vermeyi kabul etmişti.Ancak Avrupa Birliği ile IMF, 8 milyar euroluk kredi dilimini serbest bırakmak için Papandreu hükümetinin daha fazla kemer sıkmasını talep ediyor.İşte bu nedenle Atina’ya teftişe gelen heyet de halkın tepkisini çekti. Heyetin protesto gösterileri ve barikatlar nedeniyle görüşmelerini güçlükle sürdürdüğü kaydedildi.Yunanistan'ın adı geçen bu kredi dilimini alamaması halinde maaşları ve borçlarını ödeyemeyeceği belirtiliyor.