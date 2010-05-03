Yunan halkı zor durumda

T24 - Borç batağındaki Yunanistan, Avrupa Birliği ve IMF ile 3 yıl için 110 milyar euro'luk kurtarma paketi üzerine uzlaştı ama alınacak tedbirler halka zor günler yaşatacak. Avrupa Merkez Bankası da, ikinci bir ilana kadar Yunanistan'a ilişkin kredi derecelendirme limitlerini askıya aldı.



Banka, alınan kararın, Yunanistan'ın mevcut ve yeni borçlarını kapsayacağını söyledi.



Avrupa Merkez Bankası, bu kararıyla, Yunanistan'ın, Banka'nın borçlanma operasyonlarında teminat sağlamış oldu.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Yunanistan'ın kredi notlarını düşürerek, borçlanma imkanını, maliyetli ve zor bir duruma sokmuşlardı.





"Önceliğimiz iflas etmemek!.."



Başbakan Yorgo Papandreu, önceliklerinin iflas etmemek olduğunu belirterek, Yunanistan'ın büyük fedakarlıklar yapması gerekeceğini söyledi.



Kurtarma paketi ve ciddi kemer sıkma planının ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.



AB ülkelerinin ve özellikle Almanya'nın yakından izlediği Yunanistan'ın borç krizinin euro bölgesindeki diğer ülkelere de yayılması yönünde ciddi kaygılar bulunuyor.



AB maliye bakanlarının onayladığı kredi ile ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan'ı kurtarma paketine destek verdi ve Atina'nın yürürlüğe koyma taahhüdünde bulunduğu önlemleri güvenilir olarak niteledi.



Kurtarma paketinin 3 yıllık dönemde 120 milyar euroyu bulması bekleniyor. Yunan hükümeti, buna karşılık vergi artışı, emeklilik fonları ve kamu ödemelerinde daha büyük kesinti vaadinde bulundu.



Papandreu, görevdeki ve emekli kamu çalışanların yeni dalgadaki kesintilerden etkileneceğini anlatırken, "Kırmızı çizgimiz iflas etmemek" dedi ve önceki hükümetin kendilerine bıraktığı borç yükünün boyutlarını kimsenin tahayyül edemediğini söyledi.



Euro Bölgesi Maliye Bakanları Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker okuduğu anlaşma metni ile yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın hazırladığı program sıkı tedbirler içeriyor. Yunanistan'a destek paketini onaylama kararını aldık" dedi.



Juncker, 80 milyar Euro'nun Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, 30 milyar Euro'nun ise IMF'den çıkacağını açıkladı.



Brüksel'de düzenlenen Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısının ardından Yunanistan'a yapılacak yardım miktarının ilk kez resmi olarak açıklandığı basın toplantısına Euro Bölgesi Maliye Bakanları Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupa Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Olli Rehn ve Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakostandinu katıldı.



Avrupa Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Olli Rehn ise, Yunanistan ekonomisine güveni yeniden sağlamanın çok zor olacağını belirtti.





Acı reçete!..



Yunan hükümetinin AB-IMF bileşimli "yardım mekanizmasından kredi karşılığında almayı kararlaştırdığı tedbirler şunlar:



* Devlet sektöründe çalışanların ve emeklilerin maaşlarına üç yıl zam yapılmayacak.



* Devlet sektöründe iki maaş ikramiyenin yerine, aylık gelirin 3 bin Euro'nun altında olması şartıyla üç taksitte toplam 1000 Euro ödenecek.



* Hem devlet hem de özel sektörden emeklilere ise maaşlarının 2 bin 500 Euro'nun altında olması şartıyla toplam 800 Euro ikramiye ödenecek.



* Daha önce yüzde 20 indirime gidilen devlet sektörü çalışanlarının ek ödemelerine yeniden yüzde 8 ek indirim yapıldı. KİT çalışanlarının maaşlarında yüzde 3 indirim geldi.



* İki ay önce yüzde 10 arttırılan KDV oranı yeniden aynı oranda arttırıldı. Yeni KDV oranları yüzde 5.5 (kitap kağıt), yüzde 11 (gıda maddeleri-ilaç) ve yüzde 23 (diğer bütün ürünler ve hizmetler) oldu.



* Benzine, sigara ve içkiye yeniden yüzde 10 zam yapıldı. Geçen yıl 0.87 cent olan benzinin litresi yeni zamla yaklaşık 1.60 Euro'ya ulaşacak.



* Lüks tüketim mallarındaki vergi yüzde 34'den yüzde 37'ye çıkarıldı.



* "Açlık sınırındaö olan dar gelirlilere olan bir defaya mahsus 150-200 Euro'luk yardım ödenmeyecek.



* 2011'den itibaren emeklilikte yaş sınırında kadın-erkek eşitliği getirilecek.



* Özel sektörde işten kovulma durumunda ödenen tazminat miktarın düşürülecek. Özel sektörde asgari ücret yeniden belirlenecek.



* Şans oyunlarına yeni vergi düzenlemesi yapılacak.



* 5 milyon Euro'nün üzerinde kâr gösteren şirketlerin bir defaya mahsus kârlarının yüzde 5-15 arasında ek vergi ödemesi gerekecek.



* 2010 için öngörülen devlet yatırımlarında 500 milyon Euro tasarruf yapılacak.



* Emeklilik için daha önce en az 37 yıl olan sigorta primleri ödeme zorunluluğu en az 40 yıla çıkarıldı.







