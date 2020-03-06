Yunan güvenlik güçleri sınırda yakaladıkları sığınmacıları darp ettikten sonra yarı çıplak halde Türkiye'ye geri gönderdi

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından sınıra sığınmacı akını sürüyor. Yunan güvenlik güçleri sınırda yakalandıkları bir grup sığınmacıyı yarı çıplak halde Türkiye'ye geri gönderdi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup sığınmacıyı yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden Türkiye'ye geri gönderdi.

Şiddete maruz kalan sığınmacılar, sınıra yakındaki köylere gitti. Köylüler burada sığınmacılara yiyecek ve giyecek yardımı yaptı.