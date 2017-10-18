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Yunan gümrükçüler grev yapacak, sınır kapıları 24 saat kapanacak

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - YUNANİSTAN'ın Kipi ve Kastanies Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev nedeniyle yarın saat 07

18 Ekim 2017 18:05

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - YUNANİSTAN\'ın Kipi ve Kastanies Gümrük Kapısı\'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev nedeniyle yarın saat 07.00\'den itibaren, 24 saat süreyle Edirne\'nin İpsala Sınır Kapısı\'ndan TIR geçişlerine izin verilemeyecek. Otomobil ve otobüslerin geçişleri, kontrollü sağlanacak. Pazarkule Sınır Kapısı\'nda ise yarın saat 09.00\'dan itibaren, 24 saat süreyle araç ve yaya geçişi yapılamayacak.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, İpsala İlçesi\'nden Yunanistan\'a açılan Kipi ve Edirne\'nin karşısındaki Kastanies Gümrük Kapısı\'nda görevli personelin, yarın yapacağı grev nedeniyle İpsala Sınır Kapısı\'nda saat 07.00\'den itibaren 24 saat süreyle taze balık taşıyan TIR\'lar hariç diğer TIR\'ların geçişine izin verilemeyeceği belirtildi. Pazarkule Sınır Kapısı\'nda ise yarın saat 09.00\'dan itibaren 24 saat süreyle araç ve yaya geçişi yapılamayacağı kaydedildi. Açıklamada, \"İpsala Sınır Kapısı\'ndan otomobil ve otobüslerin geçişleri kontrollü olarak yapılacaktır. Pazarkule Sınır Kapısı\'nda ise 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde 09.00-09.00 saatleri arasında 24 saat süreyle araç ve yaya geçişi yapılamayacaktır\" denildi.

 

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