Yunan göstericiler 'lazer silahlarını' kuşandı

Yunanistan'da 6 Aralıkta 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin ardından tüm ülkeyi saran protesto gösterileri dün gece de devam etti.Başkent Atina'nın Filadelfia semtinde sabaha karşı bir grup tarafından polise ait bir binaya düzenlenen molotof kokteylli saldırıda 6 polis aracı tamamen yanarken, çok sayıda aracın da zarar gördüğü bildirildi. Göstericiler, kendilerine müdahale etmeye çalışan polise karşı, taş ve sopanın yanı sıra, onların gözünü kamaştıracak lazer ışını saçan fenerler de kullanmaya başladı.Atina'nın Pire Limanı'nda da dün akşam saatlerinde, maça gitmek üzere toplanan Panathinaikos futbol takımı taraftarlarıyla bazı göstericiler arasında çatışma çıktı. Sokak aralarından çıkan göstericilerin Panathinaikos taraftarlarına taşlı sopalı saldırılarıyla başlayan olaylar, polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sona erdirildi.Bu arada, sabah saatlerinde Aleksis Grigoropulos'un yaşamını yitirdiği olay yerinde inceleme yapıldığı bildirildi.Atina 9. Sorgu Yargıcı ve Savcılık yetkilileri gözetiminde, savunma avukatlarının da katılımıyla yapılan, yaklaşık iki saat süren incelemeyle ilgili açıklama yapılmadı.İnceleme sonucu elde edilen bulguların Adli Tıp laboratuvarlarında değerlendirmeye alındığı belirtildi.Öte yandan, Yunan basını, gösterilerin başlamasından sonra yapılan 3 adet kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayımladı.Anketlerden, ana muhalefet partisi PASOK'un son birkaç aydır olduğu gibi iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) birkaç puan önünde olduğu sonucu alındı.En ayrıntılı araştırmayı yaptıran To Vima gazetesi, Yunan kamuoyunun mevcut hükümetin iş başında kalması ya da seçime gidilmesi yönünde ikiye bölündüğünü yazdı.To Vima, anketi yanıtlayanların yarısının seçim istediklerini, diğer yarısının ise hükümetin görevine devam etmesi yönünde görüş bildirdiğini kaydetti.Araştırmaya göre, Yunan kamuoyunun yüzde 80'inin son olayları, sosyoekonomik sıkıntılardan kaynaklanan bir toplumsal patlama olarak tanımladıklarını belirten To Vima, olayları Grigoropulos'un öldürülmesine verilen yanıt olarak görenlerin oranının ise yaklaşık yüzde 10'da kaldığını kaydetti.