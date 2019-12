Yunan gençlerin derdi ne?

Yunanistan'da göstericiler polis yaktı

Anarşist isyanı Avrupa'ya sıçradı

Anarşist isyana bir de grev eklendi

'İki akılsız Rambo Yunanistan'ı kaosa sürükledi'

Yunanistan’da günlerdir sokaklara taşan öfkenin boyutu, 16 yaşındaki Alexander Grigoropoulos’u öldüren polis kurşununa tepkiyi aştı. Gösteriler, genç kuşağın biriktirdiği hayal kırıklarının bir dışavurumuna dönüştü. Sokaklara artık geleceğini göremeyen, düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalan, eğitim ve fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalan bir kuşağın öfkesi yansıyor.Yunanlı gazeteci Kaki Bali de geniş çaplı protesto gösterileri düzenleyen gençlerin tümünün anarşist olarak adlandırılamayacağını belirtiyor: “Yunanistan’da gösteri düzenleyen eylemci gençler, bilindik şüpheliler değil. Bunlar birkaç anarşist ya da otonom değiller. Bu kez kalabalıkların çoğu, orta sınıftan gelen genç delikanlılar ve genç kızlardan oluşuyor. Onlar polisin müdahale etmeyeceğinden emin olduklarından ve bir şekilde öfkelerini de dile getirmek istediklerinden gösterilere katılıyorlar.”Yunanistan, yüzde 28’le Avrupa Birliği’nde genç işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke. Kayıt dışı işsizler hesaba katıldığında ise bu oranın daha da yüksek olduğu tahmin ediliyor. Ülkede Karamanlis hükümetinin eğitim sistemine reformdan geçirme girişiminin başarısızlığa uğraması da gençleri çileden çıkaran başka bir gerekçe.Gençler arasında geleceğe yönelik kaygıların arttığını belirten Kaki Bali, Yunanistan’da gençliğin içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor: “Yunan gençler, üniversite eğitimi alıyor ya da bir yüksek okul bitiriyorlar. Doktoraya devam edenler de var. Hatta sayıları Almanya’dakinden daha fazla. Ancak buna rağmen, iş bulma ve iyi bir maaş alma şansları çok düşük. Çoğu 600 ila 700 Euro arasında kazanıyor. 30 – 35 yaşında aileleri ile birlikte oturmak zorunda kalıyorlar.”Ancak Atina ve Selanik’teki barışçıl eylemlere katılan 100 bin kadar göstericinin tamamı da öğrenci ve gençler değil. Ülkede son dönemlerde her gün yeni bir yolsuzluk skandalı basın yansıyor.Zenginliği kuşku uyandıran ve kayırmacılık olayları ile gündeme gelen politikacılara karşı da halkın tepkisi artmış durumda.Göstericiler arasında yolsuzluk olaylarına tepki duyanların da bulunabileceğine işaret eden Atina Üniversitesi’nden Profesör Elias Katsoulis’in değerlendirmesi ise şöyle: “Yunan kamuoyu yıllardır her gün, üst zümreden birinin adının karıştığı yeni bir skandalla karşı karşıya kalıyor. Yolsuzluğa adı karışanların başında gelenler ise politikacılar. Yolsuzluk dünyanın her yerinde var, ama burada, Yunanistan’da aşırıya kaçmış bir görüntü veriyor. Ama diğer yandan sadece politikacıların yolsuzluk yaptığını söylemek zor, ülkenin elit kesiminden de bu tür olaylara karışanlar var. Örneğin üniversite profesörleri ya da gazeteciler…”