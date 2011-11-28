Yunan 'genç subaylar' rahatsız

T24 - Yunanistan'da “hürriyet ve demokrasi” simgesi olarak kutlanan 17 Kasım’ın yıldönümünde Kara Harp Okulu’ndaki etkinlik darbe yanlısı gösteriye dönüştü.



Yunanistan’da genelkurmay başkanının ani bir kararla değiştirilmesinin yankıları sürerken bu kez Kara Harp Okulu’nda yüzlerce öğrenci cunta marşı söyleyerek slogan attı. Yunan basını “Tüm partiler bir araya gelerek önlem almalı” yorumunu yaptı.



Yunanistan’da ekonomik kriz ve hükümet değişikliği ile eşzamanlı olarak artak “darbe dedikoduları” Kara Harp Okulu Evelpidon’da yapılan bir törenle had safhaya çıktı. Saygın ToVima gazetesi olayları “Evelpidon’da cunta damlacıkları” başlığıyla manşetine taşıdı.



Gazetenin, Atina’da şok yaratan özel haberine göre ülkede “hürriyet ve demokrasi” simgesi olarak kutlanan 17 Kasım’ın yıldönümünde Kara Harp Okulu’ndaki etkinlik darbe yanlısı gösteriye dönüştü. Milliyet'in ToVima'dan aktardığına göre Evelpidon’un toplantı salonunda toplanan yüzlerce Kara Harp Okulu öğrencisine Savunma Bakanı Dimitris Avramopoulos’un “Ordu demokrasinin koruyucusudur” içerikli bildirisi okundu.





Salonu kapattılar



Ancak, tören bittikten ve subaylar salondan çıktıktan sonra kara kuvvetleri subay adayları öğrencilerin lideri, kapıların kapatılmasını ve salonda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin de dışarı çıkmasını emretti. ToVima’ya göre önceden hazırlanmış olan eylem çerçevesinde ismi açıklanmayan lider “1967 ihtilali yanlış anlaşıldı” içerikli heyecanlı bir konuşma yaptı. Akabinde 5 öğrenci asker adımları ile sahneye çıkarak 1967-74 darbecilerinin marşını okudu. Salonda bulunan yüzlerce öğrenci marş ile coştu ve slogan attı.



ToVima gazetesi özel haberi ile birlikte yayınladığı yorumda “Yunan silahlı kuvvetleri kaynıyor. Subayların büyük bir kısmı, özellikle orta ve küçük rütbeliler özel sohbetlerde gelirlerindeki kısıtlamalardan ve etkilerini kaybetmekten yakınıyorlar. Bu yakınma sadece ofislerdeki ve askeri okullardaki sohbetlerle bitmiyor. Siyasi sistemin, toplumda ekonomik krizin yarattığı baskı nedeniyle, kamuoyunda itibarını yitirdiği bu dönem, ordu içinde “cuntacı damlacıkların” mevcudiyeti endişe yaratıyor” dedi.



ToVima gazetesi “Ordu ile oyun olmaz!” başlıklı başyazısında da “Evelpidon’da olanlar alarm zilleri çalmayı gerektiriyor. Ülkenin tüm siyasi kanatları, aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak, ortaya çıkan hastalığa hemen ve kararlı olarak karşı gelmelidir” yorumunu yaptı. Evelpidon’daki eylem Yunan internet sitelerinde “mini darbe” olarak yorumlandı. Olayların ardından Savunma Bakanı Dimitris Avramopoulos, olayları organiz eden öğrenci başkanını disipline sevketti.





