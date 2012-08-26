Yunan gazetesi okurlarına Nutuk dağıttı

Yunanistan'ın en çok satan gazetesi TaNea, her hafta gazetenin yanında vereceği 'Dünyayı değiştiren konuşmalar' serinsine, bu hafta Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u ile başladı.

Milliyet gazetesinden Taki Berberakis'in haberine göre, gazete, dün başlattığı ve önümüzdeki haftalarda her cumartesi sürecek promosyonunun ilk haftasında Nutuk’un yanında ayrıca aynı dönem Yunanistan lideri olan Elefterios Venizelos’un parlamentoda yaptığı Türk-Yunan yakınlaşması konuşmalarını içeren kitapçığı okurlarına verdi.

Gazete, Atatürk ’ün Nutuk’un sunuş metninde, “Kemal, Türkiye ’de görülmemiş değişiklikler yaptı, esas hedefi, toplumun milli dayanışma temelinde yeniden yapılanması, din ile siyasi iktidarın tamamen birbirinden ayrılması ve yeni devletin bilinçli olarak Ortadoğu ’dan Avrupa’ya yönelmesi idi” ifadesini kullandı. Gazete sunuşunda, “Küçük Asya felaketi (Kurtuluş Savaşı) ile Yunan dış politikasında köklü değişiklik başladı. Yeni politikanın hedefi Yunan egemenliğinin yayılması değil, ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması ve özellikle Türkiye ile siyasi işbirliği oluşturmak idi” denildi.

Venizelos’un da 17 Haziran 1930’da Yunan parlamentosunda gerçekleştirdiği Türk-Yunan nüfus mübadelesine ilişkin konuşması Nutuk’un yanında yer aldı. Gazete bu konuşma sonrasında 30 Ekim 1930’da Ankara ’da iki ülkenin Dostluk Anlaşması imzaladığına dikkat çekti. Seri gelecek hafalarda ADB’nin eski başkanlarından John Keneddy, Güney Afrika ’nın eski devlet başkanı Nelson Mandela, ABDli siyasetçi ve aktivist Malcolm X, Küba ’nın efsanevi lideri Fidel Castro ’nun konuşmalarını okurlarına verecek.

TaNea’nın Atatürk ve Venizelos’un konuşmalarını yayımladığı kitapçığın 15 sayfası Nutuk’dan kesitlere ayrıldı. Kitapçıkta Nutuk’un şu bölümleri yer aldı:

* Atatürk ’ün Samsun ’a çıkış 1919

* Erzurum Kongresi

* Sivas Kongresi

* TBMM ’nin kuruluşu

* İlk bakanlar kurulu

* CHP ’nin kuruluşu

* Cumhuriyetin ilanı

* Halifeliğin kaldırılması

* Atatürk ’ün gençliğe hitabesinin tam metni