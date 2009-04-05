Yunan gazeteleri para dağıtıyor!

Yunanistan’da pazar gazeteleri okuyucularına para dağıtmaya başladı. Okur sayfaları çeviriyor ve ‘kazandınız’ damgasına rastlarsa ikramiyeyi kapıyor!



Yunanistan’da pazar gazetelerinin rekabeti, ikramiye olarak para verilmesine kadar tırmandı. Milliyet'ten Taki Berberakis'İn verdiği habere göre, Elefteros Tipos gazetesi bu pazar, 5 okuruna 10’ar bin euro olmak üzere, toplam 50 bin euro veriyor. Okur, talihli olup olmadığını gazete sayfalarını çevirirken, bir sayfada “kazandınız” damgasına rastlayınca anlayacak. “Thema” gazetesi ise 3 okuruna birer FIAT 500 otomobil ikramiyesi veriyor. Gazete içinde talihli kartları bulanlar FIAT 500 sahibi olacak.



Yunanistan’da günlük tirajları 50, 60 bini geçmeyen gazetelerin pazar sayıları, promosyonlarla patlama yapıyor. ToVima, Thema, Elefterotipiya, Katimerini, Etnos yaklaşık 200’er bin tiraj alıyor. 100 binin altında seyreden Elefteros Tipos ise para ikramiyeli promosyonla zirveye ulaşmaya çalışıyor. Promosyonlu gazetelerin 4 euro (yaklaşık 9 TL) gibi bir fiyata satılması dikkat çekiyor. Gazeteler ek olarak 2-3 dergi, CD ve DVD veriyor.

