Yunan federasyon yetkilisinin evi kundaklandı; tüm lig maçlarına ara verildi

Yunanistan Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin kundaklanması nedeniyle tüm lig maçlarına ara verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Bikas'ın boş olan yazlık evinin yakılmasının şüphe uyandıran bir olay olduğu kaydedilirken, itfaiye departmanından gelecek resmi rapora göre hareket edileceği bildirildi.

Eurosport'taki habere göre, liglere ara verildiğini açıklayan Yunanistan Futbol Federasyonu, kararın FIFA ve UEFA'ya gönderildiğini aktardı.

Giorgos Bikas da ayrıca, geçen hafta emekli bir hakemin evinin önünde bilinmeyen kişiler tarafından tehdit edildiğini belirtti.