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Dünya
Deutsche Welle

Yunan F-16'sı düştü

Yunan F-16 jetinin eğitim uçuşu felaketle sonlandı. Savaş uçağının İspanya'da düşüşü sonucu en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

26 Ocak 2015 22:53


NATO ülkelerine ait savaş uçaklarının İspanya'daki eğitim uçuşu sırasında Yunanistan'a ait bir F-16 jeti düştü.

İspanya'daki hava üssüne düşen uçağın en az 10 kişinin ölümüne neden olduğu, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın İspanya'nın güneydoğusundaki Albacete bölgesinde meydana geldiği kaydedildi.

Yunan hava kuvvetlerine ait F-16 tipi uçağın NATO'nun eğitim programına katıldığı, havalandıktan kısa bir süre başka uçakların park halinde bulunduğu alana düştüğü ifade edildi.

Kazada ölenlerin farklı NATO ülkelerinden olduğu belirtiliyor. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı, ancak ölenlerden ikisinin uçaktaki iki Yunan pilot olduğunu kaydediliyor.

Görgü tanıkları da uçağın düşmesinin ardından çok sayıda patlama meydana geldiğini ve park halindeki uçakların alevler içinde kaldığını anlattı. İspanya Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın eğitim programına toplam dört uçak gönderdiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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