Yunan ekonomisi %3,5 daraldı

T24- Yunanistan ekonomisi kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçüldü.

Böylece yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 küçülen Yunanistan ekonomisinde son bir yıldaki daralma yüzde 3,5'i buldu.

BBC'nin derlediği habere göre, Yunanistan istatistik biriminden yapılan açıklamada, kamu harcamalarında yapılan ciddi kesintilerin küçülmenin hızlanmasında etkili olduğu belirtildi.

Uzmanlar ise kamu harcamalarındaki kesintinin yanı sıra, hükümetin ekonomi politikasında yaşanan belirsizliğin de küçülmede etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği ve IMF geçtiğimiz aylarda, yüksek bütçe açığını kapatamayan ve uluslararası piyasalardan borçlanmakta zorluk çeken Yunanistan'a 110 milyar euro tutarında bir yardım paketi sunmuştu.

Ancak bu yardım karşılığında Yunanistan'dan kemer sıkması, çalışma ve emeklilik düzenlemelerinde reform yapması talep edilmişti.

Bu düzenlemeler çerçevesinde emeklilik maaşlarının azaltılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve şirketlerin işçi çıkarmasının kolaylaştırılması gündeme geldi.

Sendikaların düzenlemelere tepkisi sürerken IMF ve AB hükümetin performansından memnun.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ı ziyaret eden IMF ve Avrupa Birliği yetkilileri, Yunanistan'ın bütçe açığını azaltma yolunda güçlü bir başlangıç yaptığını açıkladı.

110 milyar euroluk kredinin her bir diliminin kullanımı Yunanistan'ın belirli hedefleri tutturmasına bağlı.

IMF yetkilileri Atina'nın 13 Eylül'deki 9 milyar euro tutarındaki borç dilimini alacağından emin olduklarını dile getirdi.