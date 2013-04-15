Yunan ekonomisi 2014'te büyüyecek

Uluslararası kreditörlerden oluşan Troyka, Yunan ekonomisinin gelecek yıl yeniden büyümeye başlayacağını ve borçlarını kontrol altında tutabileceğini açıkladı.

Yunanistan'a kredi veren Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan troyka, kredinin bir sonraki ödemesini yakında yapılacağını duyurdu. 2010'dan bu yana Yunanistan'a 270 milyar euro tutarında kurtarma paketi sağlandı. Paketlerin ön koşulu olarak Yunanistan'ın harcamalardan kesinti yapma ve vergileri artırmayı içeren tedbirleri halk arasında büyük protestolara neden oldu.

Yunanistan yeniden kredi sağlayabilmeleri için bankalarını güçlendirmeye çalışıyor. Troyka, bankaların sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi girişimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Kurtarma paketinin 50 milyar euro'ya yakın kısmı en büyük dört bankaya verildi. Yunan Maliye Bakanı Yannis Stournaras, borç ödeme maliyeti hesaba katılmadan önceki bütçede "öncel bütçe fazlası"nı hedeflediklerini bildirdi.

Troyka, bu fazlanın gerçekleşmesi durumunda yardımın arttırılabileceğini açıkladı. Yunan hükümeti ile troyka arasındaki müzakereler Mart ayından beri devam ediyor. İki bankanın birleşme planının iptal edilmesi nedeniyle geçen hafta Yunan bankalarının hisse senetleri %30 düşüş gösterdi. Dört banka, sermaye artırımına gitmek için onay almak amacıyla hissedarlarıyla toplantılar düzenliyor.

BBC TÜRKÇE