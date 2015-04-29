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Dünya
Deutsche Welle

Yunan devlet televizyonu yeniden açılıyor

Yunanistan'da ocak ayında yapılan genel seçimleri kazanarak iş başına gelen Syriza Partisi, seçim vaatlerinden birini yerine getirdi.

29 Nisan 2015 14:38

Syriza, 2013 yılında ekonomik krizle mücadele gerekçe gösterilerek kapatılan devlete ait radyo TV kurumu ERT'nin yeniden açılmasını sağladı.

Syriza milletvekilleri tarafından hazırlanan ve ERT'nin yeniden faaliyete geçmesini öngören yasa teklifi dün parlamentoda oylandı. Tasarıya Syriza ve ortağı ANEL'in yanı sıra muhalefet sıralarından da destek geldi. PASOK ve merkez sol milletvekillerinden de tasarıya oy verenler oldu. Muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi milletvekilleri ret oyu verdi.

Düzenleme, ERT'nin bin 550 eski çalışanının işyerlerine geri dönmesini öngörüyor. ERT, 11 Haziran 2013'te, Antonis Samaras başbakanlığındaki hükümetin aldığı kararla kapatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanSyriza PartisiSyrizaERTANELYeni Demokrasi PartisiHaziranAntonis SamarasDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

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