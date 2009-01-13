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Dünya

'Yunan denizciliğinin patriği' fidye için kaçırıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 'Yunan denizciliğinin partiği' olarak bilinen bir armatör, 40 milyon Euro fidye için kaçırıldı

13 Ocak 2009 02:00

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir armatörün 40 milyon Euro fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Yunan basını, "Yunan deniz taşımacılığının patriği" olarak nitelendirilen Periklis Panagopulos (74) adlı armatörün, kentin güneyindeki Kavuri semtinde bulunan evinden çıkarken kimliği belirlenemeyen şahıslarca kaçırıldığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre AK-47 Kalaşnikov tipi otomatik tüfek taşıyan maskeli şahısların, armatör ve şoförünü içinde bulundukları araçtan çıkartarak, kendi araçlarına bindirdikleri, ellerini kelepçeledikleri şoförü Atina'nın doğusundaki Koropi semtinde serbest bıraktıkları belirtildi.

Kimliği açıklanmayan şoförün ifadesinde, "saldırganların 40 milyon Euro fidye istediğini" söylediği belirtilen haberlerde, polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, saldırganların kullandığı minibüsün ateşe verilmiş olarak bulunduğu, ancak Panagopulos'un izine rastlanmadığı açıklandı.

Yunanlı armatörün sağlık sorunları bulunduğu ve günlük tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtilen haberlerde, Panagopulos'un 2003 yılı kasım ayında polise başvurarak tehdit edildiğini söylediği, kimliği belirlenmeyen şahıslarca evinin önüne patlayıcı madde yerleştirildiği de kaydedildi.

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