Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter Ege Denizi'nde düştü

Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra Ege Denizi'nde düştü. Helikopterde bulunan iki pilot ve bir teknisyen yaşamını yitirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, TSİ 04.00 sıralarında tatbikata katılmak üzere Nikiforos Fokas firkateyninden havalandı. Kalkıştan bir süre sonra irtibatın kesildiği helikopterin, Ege Denizinde Kinaros adası açıklarında düştüğü belirlendi.

Helikopterin teknik bir arıza sonucu Kuinara yakınındaki kayalıklara düştüğü belirtildi. Sabahın erken saatlerinde helikopterin parçaları Kindos kaya adasında bulundu. Helikopterde bulunan iki kaptan rütbeli pilotun ve bir radar teknisyeninin hayatını kaybetti.

Yunan Savunma Bakanlığı da helikopterde bulunanların öldüğünü doğruladı.

NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel’de bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos kaza haberini alınca Atina’ya dönüş yaptı.