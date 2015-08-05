Yunan Çevre Bakanlığı, Atina'ya yapılması planlanan camiyi incelemeye aldı

Yunanistan Çevre Yeniden Yapılanma Bakanlığı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılması kararlaştırılan ancak itirazlar nedeniyle inşaatı bir türlü başlamayan cami projesini, dere yatağında bulunması nedeniyle incelemeye aldı.

Votanikos bölgesinde yapılması planlanan caminin yapımını üstlenen Altyapı Bakanlığı yetkilileri, inşaat için onay almak üzere Çevre Bakanlığı'na gönderilen dosyanın inşaat bölgesindeki dere yatağı nedeniyle incelemeye alındığını belirterek, çalışmalara başlamak için bakanlığın kararını beklediklerini bildirdi.

Projede değişiklik yapılabilir

Hazırlanacak rapora göre projede bazı değişiklikler yapılabileceğini ifade eden yetkililer, Çevre Bakanlığı ile ilgili sorunun aşılmasının ardından ihaleyi üstlenen şirketin çalışmalara başlayacağını, Atina'da cami yapılmasının Çipras hükümeti içi öncelik arz ettiğini kaydetti.

Yunan hükümeti, Votanikos bölgesindeki Eleona semtinde yer alan 17 dönümlük arazide eski bir hangardan dönüştürülecek yaklaşık 350 kişilik bir ibadet yeri yapmayı planlıyor. Yaklaşık bir yıl önce ihalesi tamamlanan ve Yunanistan Altyapı Bakanlığı tarafından da onaylanan Atina'da cami inşaatı için AB destekli ESPA fonundan yaklaşık 1 milyon Euro'luk bütçe tahsis edildiği açıklanmıştı.

Atina'ya cami yapılması, yüz yıldır tartışılıyor

Atina'da Müslümanlar için cami yapımı konusu ilk olarak 1890'da çıkarılan 1851 sayılı yasa ile gündeme geldi. Önce Pire'de Osmanlı hükümetine devredilmesi kararlaştırılan kamuya ait bir arazinde "Türk Camisi" adıyla cami inşa edilmesi kararlaştırıldı. Bu gerçekleşmeyince 1934 yılında Atina'da Mısır Enstitüsü ve cami yapılmasına karar verildi.

Son olarak 2000 yılında Olimpiyat Oyunları kapsamında Atina'nın banliyölerinden Peyania bölgesinde bünyesinde ibadet yeri de bulunması öngörülen bir İslam Kültür Merkezi yapımı kararlaştırıldı. İtirazlar üzerine bu proje de hayata geçirilemeyince 2006'da çıkarılan bir kanun ile Atina'daki Votanikos semtinde Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde Müslümanlar için bir ibadet yeri inşa edilmesi planlandı. Caminin inşası için 7 yıllık aradan sonra geçen yıl mayıs ayında ihale yapıldı.